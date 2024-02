Raportuesja e OKB-së thirrje për "embargo të armëve ndaj Izraelit"

Lawlor tërhoqi vëmendjen se vendimi lidhur me gjenocidin jepet nga gjykatat dhe ekspertët, se këto përcaktohen sipas veprimeve, krimeve të luftës dhe qëllimit për gjenocid dhe se situata në Gaza aktualisht po shqyrtohet nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GjND). Duke vënë në dukje se gjykata do të japë vendimin lidhur me situatën në Gaza, Lawlor tha se "(Vendimi) Pavarësisht nëse ka apo jo gjenocid, në Gaza ka rrezik për gjenocid".