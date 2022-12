Reporterët pa Kufij: Aktualisht në botë 533 gazetarë janë të arrestuar

Kina, ku censura dhe survejimi kanë arritur nivele ekstreme, vazhdon të jetë burgosësi më i madh në botë i gazetarëve, me gjithsej 110 të mbajtur aktualisht. Ato përfshijnë Huang Xueqin, një gazetare e pavarur që mbulonte korrupsionin, ndotjen industriale dhe ngacmimin e grave. Gjithashtu, një shenjë e represionit të madh, Republika Islamike e Iranit, me 47 të burgosur, u bë burgosësi i tretë më i madh në botë i gazetarëve vetëm një muaj pas fillimit të protestave masive. Ndër gazetarët e parë të arrestuar ishin dy gra, Nilufar Hamedi dhe Elahe Mohammadi, të cilat kishin ndihmuar në tërheqjen e vëmendjes për vdekjen e gruas së re kurde iraniane, Mahsa Amini. Ata tani përballen me dënimin me vdekje.