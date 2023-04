Rritja e tensioneve politike nxiti rritjen e shpenzimeve ushtarake botërore

Shtetet e Bashkuara mbeten deri tani shpenzuesi më i madh ushtarak në botë. Shpenzimet ushtarake amerikane arritën në 877 miliardë dollarë në vitin 2022, që ishte 39 për qind e totalit të shpenzimeve ushtarake globale dhe tri herë më shumë se shuma e shpenzuar nga Kina, shpenzuesi i dytë më i madh në botë. Rritja me 0,7 për qind në terma realë në shpenzimet e ShBA-së në vitin 2022 do të kishte qenë edhe më e madhe nëse nuk do të ishin nivelet më të larta të inflacionit që nga viti 1981.