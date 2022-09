Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë 200 robër lufte me ndërmjetësimin e Türkiye-s

Rusia dhe Ukraina kanë kryer shkëmbimin e mbi 200 të burgosurve të luftës si rezultat i angazhimit diplomatik të Türkiye-s, njoftoi presidenti i Türkiye-s, Recep Tayyip Erdoğan.

Në një intervistë për gazetarët në Shtëpinë Turke (Türkevi) në New York, presidenti Erdoğan theksoi se shkëmbimi i të burgosurve të luftës me ndërmjetësimin e Türkiye-s është hap i rëndësishëm në rrugën drejt përfundimit të luftës. Po ashtu ai tha se vazhdojnë punimet për ndërtimin e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës.

Erdoğan shprehu falënderimet ndaj presidentit rus Putin dhe presidentit ukrainas Zelenskyy për mundësinë që kanë dhënë për shkëmbimin e të burgosurve.



"Falënderoj të gjithë miqtë e mi që kanë treguar kontribut në këtë proces", tha ai.



Një zyrtar i lartë i Ukrainës e ka konfirmuar shkëmbimin, dhe shtoi një rekord prej 215 ushtarësh të burgosur në Rusi, përfshirë luftëtarët që drejtuan mbrojtjen e fabrikës së çelikut Azovstal të Mariupolit që u bënë një ikonë e rezistencës ukrainase, u kthyen në shtëpi.

"Ne kemi arritur të çlirojmë 215 njerëz," tha në TV shefi i shtabit të presidencës së Ukrainës, Andriy Yermak.

Shkëmbimi u bë në tokën ukrainase, me përjashtim të pesë të burgosurve që në fakt u sollën në Turqi për t'u transferuar në Ukrainë, tha Hasan Abdullah i TRT World, duke raportuar nga Ankaraja.



Ukraina, SHBA përshëndesin Türkiye-n

Presidenti ukrainas Zelenskyy tha më vonë se 215 shtetas ukrainas dhe të huaj u liruan nga Rusia në një shkëmbim të burgosurish.

Zelenskyy tha se Ukraina dërgoi 55 rusë dhe ukrainas pro-Moskë, përfshirë Viktor Medvedchuk, ish-udhëheqës i një partie opozitare pro-ruse ukrainase dhe një bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit rus Putin.

Zelenskyy falënderoi gjithashtu presidentin turk Erdogan për ndihmën e tij dhe tha se pesë komandantë të lartë ukrainas do të qëndrojnë në Türkiye "deri në fund të luftës".

Kievi pati një luftë të gjatë dhe të vështirë për të siguruar lirimin e të pestëve, tha ai.

Ata përfshijnë nënkolonelin Denys Prokopenko, komandant i batalionit Azov që bëri pjesën më të madhe të luftimeve, dhe zëvendësin e tij, Svyatoslav Palamar. Gjithashtu u lirua Serhiy Volynsky, komandanti i Brigadës së 36-të Detare.

Ministria e Brendshme e Ukrainës publikoi gjithashtu fotografi të pesë ushtarëve të saj të kapur nga Rusia. Ata u sollën në Türkiye përpara se të transferoheshin në Ukrainë.

Nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm nga Moska në lidhje me marrëveshjen dhe pse ajo kishte liruar burra që separatistët e mbështetur nga Rusia thanë se do të dilnin në gjyq më vonë këtë vit.



Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së, Jake Sullivan, vlerësoi gjithashtu nismën e Türkiye-n që rezultoi në shkëmbimin e të burgosurve.



"Unë do të doja të falënderoja qeverinë turke për ndihmën në lehtësimin e shkëmbimit të të burgosurve midis Ukrainës dhe Rusisë, [dhe] duke u mbështetur në udhëheqjen e tyre në marrëveshjen e grurit”, tha Sullivan.



Diplomacia e paqes e Türkiye-s



Ndërmjetësimi i Türkiye-s ka rezultuar në dy takime të mëdha mes ministrave të Jashtëm të palëve ndërluftuese në Antalia. Përpjekjet e Ankarasë çuan gjithashtu në një marrëveshje të madhe drithi që u nënshkrua në Istanbul, duke ndihmuar në shmangien e një krize globale ushqimore.

Marrëveshja e drithit e ndërmjetësuar nga Türkiye lejon që produktet bujqësore ukrainase të transportohen nga Deti i Zi përmes ngushticës së Istanbulit, duke arritur në pjesë të tjera të globit.

"Ky shkëmbim (të burgosurve të luftës), i cili u zhvillua si rezultat i trafikut intensiv diplomatik të presidentit tonë, është një nga rezultatet më të rëndësishme të diplomacisë së paqes të ndjekur nga vendi ynë," tha zëdhënësi presidencial i Türkiye-s, Ibrahim Kalin.