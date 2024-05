Rusia: Moska do të 'pasqyrojë' Perëndimin dhe NATO-n

"Për shembull, me urdhër të Uashingtonit, moda e sezonit pranverë-verë 2024 është pretendimi se presidenti rus Vlladimir Putin nuk do të ndalet në Ukrainë, por do të sulmojë patjetër vendet e tjera të NATO-s," tha ai, duke i quajtur pretendimet e tilla "plotësisht absurde."