Zëvendësministri i Jashtëm i Rusisë, Oleg Syromolotov, thuri lavde për presidentin e Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, duke e cilësuar si lider i kalibrit të ndryshëm. "Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, është një lider i kalibrit të ndryshëm i cili, pavarësisht presionit të jashtëm, me veprimet e tij tregon se është i gatshëm të ndjekë një politikë jo sipas udhëzimeve të vendeve të treta, por në përputhje me aspiratat e popullit të tij", tha Syromolotov. Në një deklaratë për agjencinë e lajmeve TASS, Syromolotov bëri vlerësime lidhur me punimet për projektin e Moskës dhe Ankarasë për qendrën e shpërndarjes së gazit natyror në Türkiye. Sulmet në tubacionin e "Rrjedhës Veriore" vitin e kaluar, Syromolotov i cilësoi si "akt terrorist" dhe theksoi se vendet e Bashkimit Evropian (BE) të cilat janë klientë të Rusisë, u privuan nga mundësia për të blerë mallrat bazë që kanë nevojë për aktivitetet e tyre ekonomike. Më tej, ai shpjegoi se u është dhënë goditje ekonomisë dhe fuqisë konkurruese të Evropës si dhe mirëqenies së qytetarëve të zakonshëm. "Pavarësisht të gjitha këtyre, bashkëpunimi Türkiye-Rusi zhvillohet në mënyrë dinamike", tha Syromolotov duke shtuar se dialogu mes dy vendeve bazohet në respekt reciprok të bazuar në interesa dhe që marrin në konsideratë prioritetet kombëtare. Sipas tij, energjia është një prej fushave më të suksesshme të bashkëpunimit Rusi-Türkiye. Syromolotov tha se si rezultat i përpjekjeve të përbashkëta presidenti rus Vladimir Putin ka ndërmarrë iniciativën për formimin e një qendre të gazit natyror në Türkiye. Pasi ka rikujtuar se vazhdojnë negociatat për ngritjen e kësaj qendre, Syromolotov tha: "Mirëpresim entuziazmin, qasjen konstruktive dhe vendosmërinë e partnerëve tanë turq për të punuar ngushtë së bashku. Besoj se me përpjekje të përbashkëta mund të zgjidhim në mënyrë të suksesshme të gjitha problemet që shfaqen, përfshirë edhe sigurinë e objekteve të energjisë aktuale dhe atyre në të ardhmen".