Senati i ShBA-së heq kushtëzimet e shitjes së F-16 në Türkiye

Dy amendamentet e paraqitura nga senatorët demokratë Bob Menendez dhe Chris van Hollen, duke bërë që shitjet e mundshme të F-16 në Türkiye të vareshin nga një sërë kushtesh, u hoqën nga versioni i projektligjit vjetor të Senatiti për shpenzimet e mbrojtjes së ShBA-së.

Senati u mblodh të martën për të finalizuar ligjin e Aktit të Autorizimit të Mbrojtjes Kombëtare (NDAA), i cili përfshin buxhetin e mbrojtjes 2023.

Pothuajse 900 amendamente të paraqitura për përfshirje në projektligj vazhdojnë të diskutohen. Asnjë votim nuk është planifikuar deri më 14 nëntor, kur Dhoma do të mblidhet sërish pas një pauze për zgjedhjet afatmesme në ShBA.

Sipas informacioneve të marra nga burime të Kongresit, amendamentet e paraqitura nga Menendez dhe van Hollen u hoqën nga projektligji, njoftoi agjencia e lajmeve.

Pasi Senati të miratojë NDAA-në, ai do të bëhet në një tekst të përbashkët me një version të mëparshëm të miratuar nga Dhoma e Përfaqësuesve përpara se të dërgohet në tryezën e Presidentit të ShBA Joe Biden për t’u nënshkruar si ligj.

Një amendament i ngjashëm me ato të paraqitura nga Van Hollen dhe Menendez, i cili kërkonte të vendoste kushte për blerjen e F-16 nga Türkiye iu shtua versionit të Dhomës së Përfaqësuesve të projektligjit NDAA, por këto shtesa pritet të hiqen në tekstin e përbashkët.

Një marrëveshje rreth 6 miliardë dollarë do të përfshinte shitjen e 40 avionëve luftarakë F-16V të sapondërtuar dhe kompleteve të modernizimit për 80 modele F-16 C/D që Forcat Ajrore Turke kanë në inventarin e saj.

Kufizimet

Ndryshimet synonin të vendosnin disa kufizime në shitjen e F-16 dhe kompleteve të modernizimit në Türkiye, duke përfshirë kërkesën që presidenti të informojë Kongresin për “hapat konkretë” që ai ka marrë për të siguruar që avionët luftarakë “të mos përdoren nga Türkiye për fluturime të përsëritura të paautorizuara territoriale të Greqisë ose operacione ushtarake kundër aleatëve të Shteteve të Bashkuara”, përfshirë Forcat Demokratike Siriane (SDF).

Amendamenti i paraqitur nga van Hollen vuri në dukje veçanërisht një grup milicie të udhëhequr nga YPG, dega siriane e PKK, një organizatë e caktuar terroriste në Türkiye, ShBA dhe BE. Shtetet e Bashkuara kanë bashkëpunuar me SDF-në e udhëhequr nga YPG në përpjekjet e saj për të kundërshtuar DEASH-in në Sirinë verilindore, duke tërhequr zemërimin e Ankarasë në një tendosje të madhe në marrëdhëniet dypalëshe.

Türkiye ka kryer disa operacione anti-terroriste kundër YPG/PKK-së në Siri dhe Ankaraja nuk sheh asnjë ndryshim midis grupit dhe DEASH-it.

Türkiye kreu gjithashtu një operacion kundër DAESH-it në Siri, ku neutralizoi mijëra terroristë atje. ShBA-ja ka bashkëpunuar me YPG/PKK në Siri në luftën kundër grupit terrorist DAESH.

Amendamenti gjithashtu kushtëzon çdo transferim që Ankaraja të ratifikojë ofertat e anëtarësimit të Suedisë dhe të Finlandës në NATO.

Thuhet se përpjekjet diplomatike të Türkiye-s në Uashington ishin efektive në këtë ndryshim në Senat.