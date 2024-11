Senatori amerikan: ShBA-ja bashkëfajtore në mizoritë izraelite ndaj Gazës

Rezolutat synojnë të bllokojnë shitjen e ‘municioneve të përbashkëta të sulmit direkt’ me vlerë prej 262 milionë dollarësh, më shumë se 800 milionë dollarë në tanke 120 mm dhe predha mortajash me eksploziv të lartë, mbi gjysmë miliardë dollarë automjete taktike ushtarake dhe deri në 50 avionë të ri luftarak ‘F-15IA’, si dhe 25 komplete të përmirësimit me vlerë 18.8 miliardë dollarë.