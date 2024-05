Serbia në pritje të presidentit kinez, 3.400 të angazhuar për siguri

Avioni i presidentit kinez do të pritet në hapësirën ajrore të Serbisë nga MIG-të e Forcave të Armatosura të Serbisë (SAF) dhe të njëjtat do ta përcjellin atë në fund të vizitës, gjatë së cilës 3.400 policë do të kujdesen për sigurinë e tij.