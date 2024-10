ShBA-ja fillon dislokimin e sistemit të mbrojtjes ajrore THAAD në Izrael

"Gjatë ditëve në vijim, personeli shtesë ushtarak amerikan dhe komponentët e baterisë THAAD do të vazhdojnë të mbërrijnë në Izrael. Bateria do të jetë plotësisht e aftë dhe funksionale në të ardhmen e afërt, por për arsye sigurie operacionale ne nuk do t’i diskutojmë afatet kohore", tha Ryder.