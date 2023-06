Shefi i NATO-s: Së shpejti në Ankara rreth anëtarësimit të Suedisë

"Ne nuk duhet të harrojmë se Türkiye ka disa shqetësime legjitime të sigurisë, sepse asnjë aleat nuk është sulmuar nga terrorizmi aq shumë sa Türkiye. Për këtë arsye, është e rëndësishme të punojmë së bashku me Türkiyen kundër të gjitha formave të terrorizmit. Kjo është arsyeja pse unë mirëpres atë që Aleatët e NATO-s kanë bërë, si dhe atë që bëri Suedia muajin e kaluar për të përshpejtuar luftën kundër terrorizmit dhe bashkëpunimin me Türkiyen. Jam i bindur se protokolli i anëtarësimit të Suedisë do të ratifikohet së shpejti", përfundoi Stoltenberg.