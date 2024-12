Shefi i OBSh-së ishte në aeroportin e Jemenit kur u godit nga Izraeli

Grupi Houthi me raketa dhe drone në Detin e Kuq ka vënë në shënjestër anijet izraelite të ngarkesave ose ato të lidhura me Tel Avivin, në shenjë mbështetjeje me Rripin e Gazës ku të paktën 45 mijë njerëz janë vrarë në luftën e Izraelit që nga 7 tetori i vitit 2023.