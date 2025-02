Shefi i OKB-së dënon fuqishëm bastisjen e shkollave të saj në Kudsin Lindor

“Kolegët tanë në Kuds do të takohen me autoritetet izraelite nesër për të protestuar me forcë për atë që ka ndodhur”, tha ai, duke shtuar se “ajo që është e qartë është se sipas ligjit ndërkombëtar, Izraeli, si fuqi pushtuese, ka përgjegjësinë të marrë përsipër shërbimet arsimore dhe shëndetësore nëse nuk e lejon UNRWA-në ta bëjë këtë”.