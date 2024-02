Si Izraeli përdor imazhet joshëse për të fshehur shkeljet e tij ushtarake?

Megjithatë, një element kyç i strategjisë ishte i lidhur publikisht me MSA-në nëpërmjet përpjekjeve të vetë Erdanit në promovimin e një aplikacioni, Act.il, i cili inkurajonte përdoruesit të postonin “mesazhet e dëshiruara” në mediat sociale. Një raport i brendshëm i zbuluar pretendonte se aplikacioni kishte 15.000 “vullnetarë në internet” nga 73 vende. Kishte gjithashtu një faqe interneti të lidhur me fushatën 4IL. Vetë Erdan e lançoi aplikacionin në një festë në tavanë në Nju Jork në vitin 2017. Siç e shprehu Intifada Elektronike, ai bëri “aktin e tij më të mirë ‘të rrahur me fëmijët’ duke vënë kufjet e një DJ”.