Slloveni: Flamuri palestinez u shfaq në ndërtesën e qeverisë

"Ky vendim ka një mesazh. Një mesazh për të dyja palët se ne duam një ndërprerje të menjëhershme të armiqësive dhe se duam një lirim të menjëhershëm të pengjeve. Kjo njohje nuk është e drejtuar kundër askujt, madje as kundër shtetit të Izraelit. Kjo është një mesazhi i paqes. Ne besojmë se sot është momenti kur të gjithë ne, e gjithë bota, duhet të veprojmë vetëm në një drejtim, në drejtimin që sjell paqe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme, në drejtim të zgjidhjes me dy shtete”, tha Golob duke shtuar:



"Unë pres që në muajt e ardhshëm vendet perëndimore të njohin të drejtën e kombit palestinez për të ekzistuar dhe vendet arabe të njohin të drejtën e Izraelit. E vetmja rrugë për paqen është njohja e dy vendeve. Shpresoj që veprimi i sotëm nga qeveria sllovene do të jetë shembull për të gjithë”.