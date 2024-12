Sobaci: TRT Farsi do të luajë rol te madh në luftën kundër dezinformimit

Ai shtoi: "Me TRT Farsi, ne synojmë t'i forcojmë lidhjet kulturore me rajonin që përfshin Iranin, Afganistanin dhe Taxhikistanin, ku më shumë se 130 milionë njerëz flasin persisht. Synojmë të kontribuojmë në zhvillimin e marrëdhënieve tona me këtë rajon në fushat e turizmit, kulturës, tregtisë dhe arsimit. Për të njohur më mirë njëri-tjetrin, popujt e Türkiyes dhe ata të vendeve që flasin persisht duhet të kenë mundësinë të përdorin burime mediatike të besueshme. TRT Farsi do të luajë një rol të rëndësishëm në luftën kundër dezinformimit. Unë besoj se TRT Farsi, në një periudhë të shkurtër, do të bëhet një platformë lajmesh digjitale e besuar dhe e përdorur nga publiku i synuar."