Sondazh: Benny Gantz si kryeministër preferohet nga 41% e izraelitëve

Në kohë kur Izraeli vazhdon sulmet e tij në Rripin e Gazës, popullariteti i kryeministrit Benjamin Netanyahu vazhdon të bjerë.

Sondazh i fundit të opinionit tregon se ish-anëtari i Kabinetit të Luftës Benny Gantz ka më shumë mbështetje publike.

Sipas një sondazhi të publikuar të premten nga e përditshmja izraelite Maariv, vetëm 35 për qind e të anketuarve besojnë se Netanyahu është i përshtatshëm për postin e kryeministrit, ndërsa 41 për qind preferojnë Gantz, i cili është lider i Partisë së Unitetit Kombëtar, por që dha dorëheqjen të dielën nga Kabineti i Luftës.

Rezultatet e sondazhit të Institutit Lazar treguan gjithashtu se 24 për qind e të të anketuarve të rastësishëm prej 501 izraelitësh nuk kishin asnjë përgjigje për zgjedhjen e tyre të kryeministrit.

Një shumicë e qartë e të anketuarve, 74 për qind, thanë se mendojnë se diplomacia publike izraelite në sulmin e 7 tetorit nga grupi palestinez Hamas ka qenë i pasuksesshëm.

Në të kundërt, vetëm 15 për qind e konsiderojnë atë të suksesshëm, ndërsa 11 për qind nuk ​​kishin asnjë mendim.

Sondazhi po ashtu tregon se nëse zgjedhjet do të mbaheshin në të njëjtën ditë, partia e Unitetit Kombëtar do të siguronte 24 nga 120 vendet në Knesset (Parlamenti i Izraelit), Partia Likud, e udhëhequr nga Netanyahu, do të kishte 21 vende dhe partia Yesh Atid, e kryesuar nga lideri i opozitës Yair Lapid, do të merrte 15.

Sondazhi tregoi gjithashtu një rritje të papritur të mbështetjes për partinë opozitare të krahut të djathtë Yisrael Beiteinu, e udhëhequr nga ish-ministri i Mbrojtjes Avigdor Lieberman.

Me rezultatet e votimit, partia do të kishte siguruar 14 vende, nga nëntë vende në sondazhet e mëparshme. Gazeta vuri në dukje se blloku që mbështet qeverinë e Netanyahut do të siguronte 52 vende, ndërsa opozita do të merrte 58 dhe përfaqësuesit arabë 10.

Për të formuar një qeveri në Izrael, nevojiten të paktën 61 vota në Knesset.

Duke pasur parasysh hezitimin e Netanyahut për të mbajtur zgjedhje të parakohshme, nuk ka asnjë perspektivë të afërt për një votim në Izrael, i cili është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Gaza që nga sulmi i 7 tetorit 2023 nga Hamasi, pavarësisht një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një vendim të menjëhershëm për armëpushim.

Më shumë se 37.200 palestinezë janë vrarë që atëherë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe mbi 85.000 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Tetë muaj pas luftës izraelite, pjesë të mëdha të Gazës ishin në gërmadha mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, vendimi i fundit i së cilës urdhëroi Tel Avivin të ndalojë menjëherë operacionin e tij në qytetin jugor të Rafahut, ku mbi një milion palestinezë kishin kërkuar strehim nga lufta përpara se të pushtohej më 6 maj.