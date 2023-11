Hamas: Biden përgjegjës për sulmin ndaj Spitalit Al-Shifa

"Heshtja e Kombeve të Bashkuara dhe dështimi i shumë vendeve dhe regjimeve nuk do ta pengojë popullin tonë palestinez të kërkojë tokën e tij dhe të drejtat legjitime kombëtare. Ne do të vazhdojmë t'i premtojmë popullit tonë se do të vazhdojmë t'i mbrojmë ata dhe të drejtat e tyre me të gjitha forcat. Pushtuesit do të paguajnë një çmim të lartë për krimet dhe sulmet e tyre ndaj fëmijëve, grave dhe vendeve të shenjta", thuhet në deklaratë.