Spanja: Duhet bërë gjithçka që Izraeli të pajtohet me vendimet e GjND-së

Ministri izraelit i Punëve të Jashtme, Israel Katz tha se konsullata spanjolle do të mbyllej nëse do të vazhdonte të funksiononte normalisht. Megjithatë, Albares konfirmmoi se konsullata vazhdon "të hapë dyert e saj me normalitet të plotë" dhe nuk po ndjek urdhrat e Izraelit.