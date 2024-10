Spanja zotohet për mbështetje të vazhdueshme për Forcat e Libanit

"Unë i përcolla angazhimin e Spanjës ndaj vendit të tij. Ne do të qëndrojmë në kuadër të Forcave të Përkohshme të OKB-së në Liban, kemi kontribuar me 5,5 milionë euro në ndihmë humanitare dhe ne do të vazhdojmë të mbështesim Forcat e Armatosura të Libanit", tha Albares.