Spitali Nasser në Khan Younis në mungesë të barnave dhe anestezisë

Ai theksoi rëndësinë e dërgimit të karburantit për përdorimin e pajisjeve elektrike në spitale, dhe kishte tërhequr vazhdimisht vëmendjen për mungesën e ilaçeve dhe furnizimeve mjekësore në Rripin e Gazës, ku Izraeli po kryen sulmet e tij për 111 ditë. Al-Qudra ka deklaruar shumë herë se ai është i shqetësuar se Izraeli do të bëjë të njëjtën gjë me spitalet në jug të Gazës, siç bëri me spitalet në pjesët veriore të Gazës.