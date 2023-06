Stina e zjarreve në botë fillon më herët dhe zgjat më shumë

Rusia kishte shkallën më të lartë të humbjes së mbulesës së pemëve për shkak të zjarreve, me një mesatare prej 2,51 milionë hektarësh të humbur në vit. Kanadaja renditet e dyta me 1,27 milion hektarë dhe ShBA-ja me 530.000 hektarë në vit, sipas të dhënave të Vrojtuesit Global të Pyjeve.