Stoltenberg: NATO-ja do të mbrojë çdo pëllëmbë të territorit

“Ukraina është një komb që ka të drejtën e vetëmbrojtjes, e cila është e shkruar edhe në Kartën e OKB-së. Putin përballet me dështimin dhe përgjigjet me më shumë brutalitet. Kemi gjithnjë e më shumë sulme me raketa në infrastrukturën civile. Është e tmerrshme për Ukrainën, por është gjithashtu një kohë e vështirë për ne në Evropë dhe në mbarë botën”, nënvizoi Stoltenberg.