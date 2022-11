Stoltenberg: Suedia dhe Finlanda të bashkëpunojnë me Türkiyen

Stoltenberg ka bërë deklarata për televizionin shtetëror SVT të Suedisë dhe i ka bërë thirrje Suedisë dhe Finlandës për bashkëpunim me vendet e NATO-s dhe kryesisht me Türkiyen kundër terrorizmit. "Suedia dhe Finlanda duhet të rrisin bashkëpunimin me Türkiyen në çështjen e luftës me organizatën terroriste PKK dhe të ngjashme me të", deklaroi Stoltenberg.