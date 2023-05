Studim: Mbi 4,5 milionë njerëz humbën jetën nga luftërat që nga 11 shtatori

"Megjithëse në vitin 2021 ShBA-ja tërhoqën forcat ushtarake nga Afganistani, duke i dhënë fund zyrtarisht luftës që filloi me pushtimin e saj 20 vjet më parë, sot afganët po vuajnë dhe po vdesin nga shkaqe të lidhura me luftën me ritme më të larta se kurrë", thuhet ndër të tjera në raport.