Tajlanda e gatshme t'i bashkohet BRICS-it "sa më shpejt të jetë e mundur"

Ministri i Jashtëm i Tajlandës Maris Sangiampongsa ka thënë se ekonomia e dytë më e madhe e Azisë Juglindore është "e gatshme" t'i bashkohet BRICS-it "sa më shpejt të jetë e mundur". Deklarata vjen pasi kabineti i kryesuar nga kryeministri Srettha Thavisin në fund të muajit të kaluar miratoi një draft projekti të qeverisë, që tregon qëllimin e Bangkokut për t'u bërë anëtare e bllokut. Maris i bëri komentet gjatë një takimi me homologun e tij kinez Wang Yi, në margjinat e Samitit të Ministrave të Jashtëm të BRICS në qytetin rus Nizhny Novgorod, thuhet në një deklaratë të lëshuar nga Pekini të mërkurën. "Tajlanda është e gatshme të bashkohet me mekanizmin BRICS sa më shpejt të jetë e mundur, (dhe) të luajë një rol më aktiv në bashkëpunimin Jug-Jug dhe të forcojë koordinimin dhe bashkëpunimin me Kinën në platformat shumëpalëshe," i tha Maris Wang. BRICS është një bllok i ekonomive në zhvillim, i cili përfshin Brazilin, Rusinë, Indinë, Kinën dhe Afrikën e Jugut. Ajo mirëpriti gjithashtu edhe Arabinë Saudite, Egjiptin, Etiopinë, Iranin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe si anëtarë të plotë në janar. Grupi u themelua në qershor 2006 në Forumin Ekonomik të Shën Petersburgut me pjesëmarrjen e ministrave të ekonomisë të Brazilit, Rusisë, Indisë dhe Kinës. Grupit iu shtua edhe Afrika e Jugut në 2010. Stafeta e kryesimit njëvjeçar të BRICS-it iu kalua Rusisë më 1 janar.