Terroristët e PKK/YPG-së rrëmbejnë një fëmijë 13-vjeçar në Siri

Redor al Ahmed, nga Rabita e Pavarur Kurde i tha Anadolut të enjten se një 13-vjeçar nga fshati Garanij, i identifikuar vetëm me inicialet H.A.H., ra viktimë e rrëmbimit të PKK/YPG-së.



Ahmed u ankua për taktikën e grupit terrorist për të ndarë fëmijët e rrëmbyer nga familjet e tyre dhe për t'i çuar në kampe për stërvitje në aktivitete terroriste, në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar.



Që nga fillimi i vitit, PKK/YPG-ja terroriste thuhet se ka rrëmbyer më shumë se 30 fëmijë në të provincat e Alepos, Raqqas, Deir Ezzorit dhe Hasakahut të Sirisë, me synimin për t'i përfshirë në radhët e saj terroriste.



PKK-ja ka rrëmbyer më shumë se 1.200 fëmijë në vitin 2022



Raporti vjetor i OKB-së për Fëmijët në Konfliktet e Armatosura për vitin 2022, tha se mbi 1.200 fëmijë ishin rrëmbyer nga PKK/YPG-ja.



Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres shprehu shqetësim të madh për shfrytëzimin e fëmijëve nga PKK-ja, duke kërkuar t'i jepet fund rekrutimit të tyre dhe të lirohen të gjithë fëmijët.



Përdorimi i të miturve si luftëtarë është shkelje e ligjit ndërkombëtar. Në fushatën e saj terroriste gati 40-vjeçare kundër Türkiyes, PKK-ja – e listuar si një organizatë terroriste nga Türkiye, ShBA-ja dhe BE-ja – ka qenë përgjegjëse për vdekjen e më shumë se 40.000 njerëzve, duke përfshirë gra, fëmijë dhe foshnja.