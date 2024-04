TRT Spanjisht nis me Samitin e Transmetimeve Spanjolle në Istanbul

Samiti do të fillojë me një seminar për gazetarët nga vendet spanjolle më 25 prill. Punëtoria e titulluar “Gazetaria Ndërkombëtare” do të fokusohet në tema të tilla si gazetaria e paanshme, pritshmëritë e publikut, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe ndikimi politik i medias, diskutime inkurajuese dhe shkëmbime idesh.