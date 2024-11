Türkiye dhe Azerbajxhani do të rrisin bashkëpunimin në energjinë e gjelbër

Ministri azerbajxhanas iu referua bashkëpunimit mes Türkiyes dhe Azerbajxhanit në energjinë e gjelbër. "Ne bashkëpunojmë me Türkiyen në fushën e energjisë së gjelbër si me asnjë vend tjetër. Ne do ta zhvillojmë këtë bashkëpunim edhe tani e tutje. Energjia e gjelbër do të jetë hapi i radhës për ne", tha ai.