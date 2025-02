Türkiye mbështet mësimin e turqishtes për Forcat e Armatosura të Shqipërisë

"Para disa javësh ne përcollëm një formacion (të ushtrisë shqiptare) që do të bashkohet për në operacionin e EUFOR në Bosnjë dhe Hercegovinë, që do të jetë nën komandën turke atje bashkë me ministrat. Aty folëm për pjesëtarët e dy Forcave të Armatosura që do të punojnë krah për krah. Prania e pjesëtarëve të vlefshëm që mësojnë turqisht do të kontribuojë pozitivisht në dialogun dhe komunikimin mes dy Forcave të Armatosura" tha Atay.