Türkiye mirëpret marrëveshjen Izrael-Hamas për pengjet

“Shpresojmë që pauza humanitare do të ndihmojë në përfundimin e përhershëm të konfliktit aktual sa më shpejt të jetë e mundur dhe do të inicojë një proces drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme të bazuar në një zgjidhje me dy shtete”, thuhet në deklaratë.