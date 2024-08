Türkiye po përjeton një rritje të jashtëzakonshme turistike

Mugla, me vijën bregdetare më të gjatë në Türkiye, tërheq turistët me destinacionet e saj të famshme si Fethiye, Marmaris dhe Bodrum. Këto destinacione ofrojnë ujëra bruz, gjire të pacenuar dhe një sërë aktivitetesh. Bodrum, me nuancën unike të blusë, ofron eksperienca luksoze që kanë tërhequr shumë turistë.