Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup zhvilloi takime me mediat

Para takimit, rektori i IBU-s prof. dr. Lütfi Sunar, në deklaratën e tij për gazetarët tha se në mënyrë tradicionale po takohen një herë në vit me përfaqësuesit e mediave në vend. Ai tregoi se në këto takime mediat i informojnë lidhur me zhvillimet në universitet, si dhe u përgjigjen pyetjeve të tyre lidhur me universitetin.