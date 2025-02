Ushtria izraelite sulmon Nablusin në mes të ofensivës së Bregut Perëndimor

Fraksionet e armatosura palestineze, duke përfshirë Saraya al-Quds, krahun ushtarak të Xhihadit Islamik dhe Brigadat e Martirëve Al-Aksa të lidhura me Fatahun, morën përgjegjësinë për përfshirjen me forcat izraelite në beteja me armë dhe shpërthimin e pajisjeve shpërthyese kundër tyre.