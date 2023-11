Ushtria izraelite tërhiqet nga veriu i Gazës

"Ne do të qëndrojmë në Gaza derisa të fitojmë, edhe nëse duhet një vit", tha ministri i Mbrojtjes, Yoav Galant në një fjalim publik të transmetuar nga Autoriteti i Transmetimit të Izraelit. Ai shtoi se “pas kësaj lufte, në Gaza nuk do të mbetet asnjë kërcënim që do të jetë në gjendje të terrorizojë Izraelin nga kufiri jugor”.