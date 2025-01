Vetëm 4% e izraelitëve besojnë se qëllimet e luftës në Gaza janë përmbushur

Sondazhi tregoi se nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, blloku i djathtë dhe fetar i Netanyahut do të siguronin 49 vende në Knesset, ndërsa opozita do të fitonte një shumicë me 61 vende. Partitë arabe parashikohet të fitojnë 10 vende.