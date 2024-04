Vizita e Erdoğanit, hap i rëndësishëm në marrëdhëniet Türkiye-Irak

Nga ana tjetër, Riad Fahir al-Hashimi, shef i Departamentit të Shtypit dhe Marrëdhënieve me Publikun në Ministrinë e Tregtisë së Irakut, tha se vëllimi aktual i tregtisë me Türkiyen mund të rritet me vizitën e presidentit Erdoğan në Bagdad.