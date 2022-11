Zelenskyy: Dërgesat e drithërave vazhdojnë falë Türkiyes dhe OKB-së

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha se dërgesat e drithërave po vazhdojnë nga portet ukrainase të Detit të Zi falë përpjekjeve dhe mbështetjes së Türkiyes dhe Kombeve të Bashkuara, edhe pse Rusia e pezulloi marrëveshjen.

Zelenskyy i bëri këto komente mbrëmë pasi zhvilloi biseda telefonike me homologun e tij francez Emmanuel Macron mbi zhvillimet e fundit në luftën Rusi-Ukrainë, duke vënë në dukje se ata gjithashtu shkëmbyen mendime për furnizimin me sisteme të mbrojtjes ajrore në Kiev.

"Nëse Rusia bllokon dërgesat e drithërave, bota duhet të reagojë ndaj saj. Korridori i drithit ka nevojë për mbrojtje të besueshme dhe afatgjatë. Kjo tekstualisht është një çështje jete për dhjetëra miliona njerëz”, tha Zelenskyy.

Zelenskyy deklaroi se Ukraina vazhdon të bëjë përpjekje intensive për të ofruar shërbimet e energjisë elektrike, gazit natyror dhe ujit në rajonet e rimarra nga ushtria ukrainase dhe informoi se ata kanë rivendosur furnizimin me gaz për më shumë se 20.000 persona në rajonin Kharkiv.

"Këtë dimër, ne do të bëjmë gjithçka për t'u siguruar njerëzve energji elektrike dhe ngrohje. Por, nuk duhet të harrojmë se Rusia do të bëjë gjithçka për të shkatërruar standardin e jetesës", theksoi Zelenskyy.

Rusia njoftoi të shtunën se do të pezullonte pjesëmarrjen e saj në marrëveshjen e eksportit të drithërave të ndërmjetësuar nga OKB, për shkak të sulmeve të Ukrainës ndaj anijeve të Flotës së saj të Detit të Zi.

Türkiye, OKB-ja, Rusia dhe Ukraina nënshkruan një marrëveshje më 22 korrik në Istanbul për të rifilluar eksportet e drithërave të Detit të Zi, të cilat u ndaluan pas fillimit të luftës Rusi-Ukrainë në shkurt. Një qendër e përbashkët koordinimi me zyrtarë nga të tria vendet dhe OKB-ja u krijua në Istanbul për të mbikëqyrur dërgesat.