Zvicra: Izraeli po i pushton Lartësitë e Golanit që janë pjesë e Sirisë

Eltschinger iu përgjigj me shkrim pyetjeve të gazetarit të AA-së në lidhje me marrjen nën kontroll nga Izraeli të zonës tampon në Lartësitë e Golanit, të cilën e mban nën pushtim pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Asadit në Siri dhe lidhur me hyrjen e ushtrisë izraelite në territorin sirian duke kaluar këtë rajon.