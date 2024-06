Zyrtarët amerikanë negociojnë me Hamasin për lirimin e pengjeve amerikane

Zyrtarët amerikanë kanë diskutuar mundësinë e aranzhimit të një marrëveshjeje të njëanshme me Hamasin për të siguruar lirimin e pesë pengjeve amerikane në Gaza, nëse negociatat e vazhdueshme me Izraelin për një armëpushim dështojnë.



Negociatat e tilla do të përjashtonin Izraelin dhe do të ndërmjetësoheshin nga bashkëbiseduesit e Katarit, siç ka qenë rasti me diskutimet e vazhdueshme, raporton NBC News, duke cituar dy zyrtarë aktualë dhe dy ish-zyrtarë amerikanë.



Administrata Joe Biden beson se Hamasi po mban peng pesë amerikanë, të cilët u rrëmbyen gjatë sulmit të 7 tetorit.



Zyrtarët kërkojnë gjithashtu të marrin eshtrat e tre shtetasve të tjerë amerikanë, të cilët besohet se janë vrarë në të njëjtën ditë nga Hamasi, i cili më pas i transportoi trupat e tyre në Gaza.



Zyrtarët ishin të pasigurt për atë që ShBA-ja mund t'i jepte Hamasit, në këmbim të lirimit të pengjeve amerikane, thuhet në raport.



“Por, Hamasi mund të ketë një nxitje për të përfunduar një marrëveshje të njëanshme me ShBA-në, sepse duke vepruar kështu, mund të tensionojë më tej marrëdhëniet midis ShBA-së dhe Izraelit, si dhe të ushtrojë presion të brendshëm politik shtesë, mbi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu”, thanë zyrtarët.



"Një nga ish-zyrtarët tha se diskutimet e brendshme janë zhvilluar gjithashtu në kontekstin nëse mundësia e ndërprerjes së një marrëveshjeje të njëanshme nga ShBA-ja me Hamasin mund të bëjë presion ndaj Netanyahut që të pajtohet me një version të propozimit aktual të armëpushimit," u tha gjithashtu në raport.



Të shtunën, ushtria izraelite liroi katër pengje gjatë një operacioni ushtarak në kampin e refugjatëve Nuseirat në Rripin qendror të Gazës.