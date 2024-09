Zyrtari i OKB-së miraton nismën pioniere të Türkiyes për zero mbetje

Jeffrey Sachs, president i Rrjetit të Zgjidhjeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së, nënshkroi Deklaratën e Vullnetit të Mirë të Mbetjeve Globale Zero pas takimit me Zonjën e Parë Turke Emine Erdoğan në Nju Jork, njoftoi Presidenca turke të hënën.



Takimi u zhvillua në Shtëpinë e Türkiyes gjatë vizitës së Erdoğanit për Asamblenë e Përgjithshme të 79-të të OKB-së. Sachs vlerësoi udhëheqjen e Erdoğanit në projektin e mbeturinave zero.



Sachs theksoi gjithashtu kontributet e mundshme të rrjetit të tij, i cili përfshin 2.000 universitete në 150 vende.



Sachs vlerësoi gjithashtu përpjekjet ndërmjetësuese të Türkiyes në konfliktet globale, si Ukraina, duke vënë në dukje se paqja është thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm.



Deklarata Globale e Mbetjeve Zero, e lëshuar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së vitin e kaluar, synon të promovojë praktika të qëndrueshme në mbarë botën.



Erdoğan shprehu mirënjohjen për mbështetjen e Sachs, duke theksuar vizionin e tyre të përbashkët për një botë më të pastër dhe më të qëndrueshme.



Në një postim në mediat sociale, Erdoğan theksoi rëndësinë e iniciativave të mbeturinave zero në përshpejtimin e progresit drejt synimeve të zhvillimit të qëndrueshëm dhe bëri thirrje për veprim kolektiv global drejt një të ardhmeje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse.



Në vitin 2023, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan u bë vullnetar i nismës zero mbetje duke nënshkruar të njëjtën deklaratë.