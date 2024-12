Mbahet seancë me KQZ-në mbi procesin e votimit për qytetarët jashtë vendit

"Komisioni Rregullator pranë KQZ-së ka miratuar pothuajse të gjitha aktet kryesore me qëllim realizimin e votimit nga jashtë. Kemi miratuar aktin që ka të bëjë me rregullat për regjistrimin e zgjedhësve nga jashtë dhe me përgatitjen e listës së zgjedhësve. Kemi miratuar aktin që ka të bëjë me miratimin e listës së dokumentacionit që kërkohet për të vërtetuar adresën e votuesit nga jashtë", deklaroi Celibashi.