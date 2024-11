Trump pretendon një avantazh në shtatë shtete swing

Më 5 nëntor, votuesit amerikanë do të vendosin se kush do të kontrollojë Kongresin amerikan, me vendim nëse në Shtëpinë e Bardhë do të jetë ish-presidenti Donald Trump apo zëvendëspresidentja Kamala Harris. Cilado parti politike që përfundon të kontrollojë Dhomën ose Senatin, do të jetë vendimtare që presidenti i ri të zbatojë axhendën e tij legjislative.