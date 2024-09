Trump tha se "hebrenjtë do të fajësohen" nëse ai humbet zgjedhjet

Ish-presidenti amerikan Donald Trump, kandidati presidencial i Partisë Republikane për zgjedhjet e nëntorit, tha se nëse nuk i fiton zgjedhjet, fajin më të madh do ta kenë hebrenjtë.

Siç raporton “The Hill”, Trump, duke folur në konferencën e Këshillit Izrael-Amerikan (IAC) të mbajtur në Uashington, tha se “60 për qind e hebrenjve në Shtetet e Bashkuara votuan për armikun”.

Duke e përshkruar grupin në fjalë si “idiotë”, Trump pohoi se nëse nuk fiton këto zgjedhje, faji më i madh do të jetë mbi hebrenjtë dhe se Izraeli do të zhduket brenda dy viteve. Trump tha se në një skenar ku ai fiton zgjedhjet, "Izraeli do të jetë i sigurt" dhe shtoi: "Ne do të ndalojmë helmin e antisemitizmit."

Duke deklaruar se nëse ai fiton zgjedhjet, ai do t'u thotë presidentëve të universiteteve që "të ndalojnë propagandën e tyre antisemite ose do të humbasin akreditimin dhe do t'u hiqet mbështetja federale", Trump tha se do të trajtojë "problemin e antisemitizmit në universitete".

" Trump tha se kushdo që do të votonte për një demokrate ose nënpresidente amerikane Kamala Harris duhet të "shqyrtojë mendjen e tij" dhe se zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në nëntor do të jenë zgjedhjet më të rëndësishme për Izraelin.