Kompania turke e mbrojtjes “ASELSAN” hap selinë e saj në Ballkan

“Kjo zyrë është hapur këtu në një lokacion që do të mund të arrijë në çdo vend të këtij rajoni, që ne e quajmë Ballkan, brenda një ose dy ore, për të rritur cilësinë e shërbimeve që do të ofrohen dhe për të rritur vazhdimësinë e shërbimeve që do të ofrohen”, deklaroi ai, duke shtuar se industria turke e mbrojtjes vazhdon zhvillimin e saj të qëndrueshëm së bashku me vendet mike dhe aleate.