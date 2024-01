Si reagoi bota ndaj arritjes së Palestinës në futboll?

Pas fitores së skuadrës, mediat sociale shpërthyen me mesazhe urimi, me përdoruesit që ndanë këndvështrimin e tyre se çfarë do të thotë ky moment për palestinezët, në mes të sulmit të plotë të Izraelit në enklavën (territorin) e rrethuar të Gazës.



"Vetëm një pëkujtes se #Palestina u kualifikua në raundin e 16-të të Kupës Aziatike për herë të parë në histori. Ata janë në luftë dhe njerëzit e tyre nuk janë të sigurt se sa ditë kanë mbetur, por ekipi i tyre i futbollit u dha atyre diçka për t’u gëzuar. Elhamdulillah”, shkroi Wahid Babar në X, i njohur më parë si Twitter.



Që nga operacionet ndërkufitare të Hamasit të 7 tetorit, Izraeli ka kryer një fushatë brutale ushtarake në Gaza, duke vrarë më shumë se 25.700 njerëz – shumica prej tyre fëmijë dhe gra – dhe duke lënë pjesën më të madhe të enklavës së rrethuar në rrënoja.