Gjermaninë e pret recesion dhe inflacion i lartë në vitin 2023

“Unë besoj fuqishëm se Putini do të dështojë në përpjekjen e tij për të destabilizuar rendin bazë ekonomik, në të njëjtën mënyrë që do të dështojë në fushën e betejës në Ukrainë. Këtë vit do të kemi një rënie të rritjes ekonomike krahasuar me parashikimin e muajit prill. Këtë vjeshtë parashikojmë një rritje prej 1.4%. Në prill të këtij viti, kjo shifër ishte 2.2%. Vitin e ardhshëm rritja do të arrijë në minus 0.4%, me fjalë të tjera, rritje negative, recesion”, deklaroi ai.