Kalimi në energjinë e rinovueshme mund të kursejë triliona dollarë

Raporti tha se ishte e gabuar dhe pesimiste të pretendohej se lëvizja e shpejtë drejt burimeve më të pastra të energjisë ishte e shtrenjtë.

Çmimet e gazit janë rritur për shkak të shqetësimeve në rritje për furnizimet me energji.

Por, studiuesit thonë se blerja tani ka kuptim ekonomik për shkak të rënies së kostos së burimeve të rinovueshme.

“Edhe nëse je mohues i klimës, duhet të biesh dakord me atë që ne po mbrojmë,” i tha BBC News profesori Doyne Farmer nga Instituti për Mendimin e Ri Ekonomik në Shkollën Oxford Martin.

“Përfundimi ynë qendror është se ne duhet të ecim me shpejtësi të plotë përpara me tranzicionin e energjisë së gjelbër, sepse do të na kursejë para,” tha ai.

Gjetjet e raportit bazohen në shikimin e të dhënave historike të çmimeve për burimet e rinovueshme dhe lëndët djegëse fosile dhe më pas në modelimin se si ato ka gjasa të ndryshojnë në të ardhmen.

Të dhënat për lëndët djegëse fosile shkojnë nga viti 2020 më shumë se 100 vjet më parë dhe tregojnë se pas llogaritjes së inflacionit dhe paqëndrueshmërisë së tregut, çmimi nuk ka ndryshuar shumë.

Burimet e rinovueshme kanë ekzistuar vetëm për disa dekada, kështu që ka më pak të dhëna. Por, në atë kohë, përmirësimet e vazhdueshme në teknologji kanë bërë që kostoja e energjisë diellore dhe e erës të ketë rënë me shpejtësi, me një normë që i afrohet 10 për qind në vit.

Pritshmëria e raportit që çmimi i burimeve të rinovueshme do të vazhdojë të bjerë bazohet në modelimin “probabilist”, duke përdorur të dhëna se si investimet masive dhe ekonomitë e shkallës i kanë bërë më të lira teknologjitë e tjera të ngjashme.

“Hulumtimi ynë më i fundit tregon se rritja e teknologjive kryesore të gjelbra do të vazhdojë të ulë kostot e tyre dhe sa më shpejt të shkojmë, aq më shumë do të kursejmë,” thotë dr. Rupert Way, autori kryesor i raportit nga Smith School of Enterprise and the Environment.

Era dhe dielli janë tashmë opsioni më i lirë për projektet e reja të energjisë, por mbeten pyetje se si të ruhet më së miri energjia dhe të balancohet rrjeti kur ndryshimet e motit çojnë në rënien e prodhimit të burimeve të rinovueshme.

Kostoja neto zero

Në vitin 2019, Philip Hammond, atëherë Kancelari i Thesarit, i shkroi kryeministrit për t’i thënë se kostoja e arritjes së emetimeve neto zero të gazit serrë deri në vitin 2050 në Mbretërinë e Bashkuar do të ishte më shumë se 1 trilion funta. Ky raport thotë se kostot e mundshme janë mbivlerësuar dhe kanë penguar investimet.

Ai gjithashtu thotë se parashikimet e Panelit Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike (PNNK) se kostoja e mbajtjes së temperaturave globale nën 2 gradë do të korrespondonte me një humbje të PBV-së deri në vitin 2050, ishin shumë pesimiste. Tranzicioni te burimet e rinovueshme ishte, thotë ai, me gjasë që të rezultonte në “përfitim neto ekonomik”.

Hulumtimi është botuar në revistën Joule dhe është një bashkëpunim midis Institutit për Mendimin e Ri Ekonomik në Shkollën e Oksfordit Martin, Programin Oxford Martin mbi Tranzicionin Post-Carbon, Shkollën Smith të Ndërmarrjeve dhe Mjedisit në Universitetin e Oksfordit, si dhe SoDa Labs në Universitetin Monash.