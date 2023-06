KE-ja propozon kornizë për futjen e euros digjitale

Organet legjislative në BE-së, Këshilli dhe Parlamenti janë përgjegjës për miratimin e kuadrit ligjor, por vendimi përfundimtar për futjen e euros digjitale merret nga Banka Qendrore Evropiane. Komisioni thekson se do të duhen disa vjet për të futur digjitalin, në çdo rast nuk do të jetë aty përpara vitit 2028. Euro digjitale do të ishte gjithashtu e barabartë me paratë e gatshme. Ndryshe nga aktivet kripto, euro digjitale do të ishte para e bankës qendrore. Banka Qendrore Evropiane do të garantonte se është e sigurt, se ka një vlerë të qëndrueshme dhe se mund të këmbehet me vlerë nominale me para në euro. Në të kundërt, kripto-asetet mund të luhaten ndjeshëm në vlerë dhe konvertimi i tyre në para në Euro nuk mund të garantohet.