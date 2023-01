Shisnin kripto të rreme, Europol mbyll qendra thirrjesh në Bullgari e Serbi

Të dyshuarit përdorën reklama në rrjetet sociale për të joshur viktimat në faqet e internetit të operuara fshehurazi nga kriminelët, të cilat ofronin mundësi të jashtëzakonshme investimi në kriptovaluta. Viktimat, kryesisht nga Gjermania, fillimisht do të investonin shuma të ulëta treshifrore. Rritjet e rreme të çmimeve që çuan në fitime të supozuara fitimprurëse për investitorët më pas i bindi ata të bënin transferta të shumave më të larta. Aktualisht, vlerësohet se dëmi financiar i viktimave gjermane është mbi dy milionë euro, ndërsa viktima kanë edhe vende të tjera si Zvicra, Australia dhe Kanadaja. Hetimi sugjeron se numri i rasteve të paraportuara ka të ngjarë të jetë shumë më i lartë. Kjo do të thotë se përfitimet e paligjshme të gjeneruara nga grupet kriminale, me të paktën katër qendra telefonike në Evropën Lindore, mund të jenë në qindra miliona euro.